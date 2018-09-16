Американские самолеты снова были замечены вблизи Донбасса и Крыма

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над побережьем Черного моря в России. Об этом 16 сентября сообщает RT со ссылкой на данные ресурса Plane Radar.

Беспилотный аппарат вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и направился в сторону линии разграничения в Донбассе. Как уточняет «Интерфакс», в процессе мониторинга он находился на расстоянии 40–60 км от границ России в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

После Global Hawk около восьми часов изучал обстановку в районе Крыма и Краснодарского края.

В тот же день в районе Черноморского побережья России был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

В последнее время разведактивность иностранных самолетов рядом с Россией увеличилась. В конце августа Минобороны страны сообщило, что самолеты ВВС России девять раз за минувшую неделю поднимались в воздух на перехват 22 летательных средств у российских границ.