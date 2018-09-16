Писатель Александр Бородыня скончался на 62-м году жизни в Германии

Российский писатель Александр Бородыня скончался на 62-м году жизни после тяжелой болезни в Германии, передает ТАСС со ссылкой на художницу Елизавету Лавинскую, которая знала писателя долгие годы.

В течение двух последних десятилетий Бородыня жил с супругой Раисой Именитовой в городе Людвигсхафен.

Дата и место прощания с писателем пока неизвестны.

Александр Бородыня родился 5 апреля 1957 года в Москве. В 1990-е годы публиковался в журналах «Знамя» и «Новый мир». Он является автором детективных, приключенческих и исторических романов. Кроме того, Бородыня был основателем и председателем литературного товарищества «Черновик».