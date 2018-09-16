МВД назвало возможную причину смертельного ДТП под Воронежем

Причиной дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области, в результате которого погибли пять человек, мог стать туман, заявили в региональном управлении МВД.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Движение на участке дороги, где произошла авария, не затруднено, передает ТАСС.

Утром 16 сентября на трассе Нововоронеж–Воронеж лоб в лоб столкнулись автомобили Volkswagen и Audi, после чего машины загорелись. В результате ДТП погибли пять человек.