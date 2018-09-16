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Один человек погиб после ДТП в Карачаево-Черкесской Республике

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Фото: МЧС РФ
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В Карачаево-Черкесской Республике в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла накануне на 19-м км автодороги Усть-Джегута–Терезе. В МВД сообщили, что, по предварительным данным, автомобиль Lada Priora выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Niva. Водитель первой машины погиб. Остальные доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее, 16 сентября, один человек погиб и шестеро пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязани. По предварительным данным, автотранспортное средство, в салоне которого находились граждане Киргизии, вылетело в кювет.

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