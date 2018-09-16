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Индия предложила увеличить объем инвестиций с РФ до $50 млрд к 2025 году

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Фото: REUTERS/Alex Brandon
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Индия предложила увеличить объем накопленных взаимных инвестиций с Россией с $30 млрд до $50 млрд к 2025 году, заявила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж. Об этом пишет газета Economic Times.

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Министр присутствовала на 23-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии.

«Двусторонние инвестиции уже достигли отметки $30 млрд, которой мы ожидали достигнуть к 2025 году. Поэтому мы предложили увеличить это число до $50 млрд к 2025 году», — сказала Сварадж.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» выступила с инициативой оказать поддержку Индии в подготовке космонавтов к полету на орбиту.

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