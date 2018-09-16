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Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Рязани

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Фото: Depositphotos
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Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязани.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 16 сентября. По предварительным данным, автотранспортное средство, в салоне которого находились граждане Киргизии, вылетело в кювет, сообщает РЕН ТВ.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Утром того же дня на трассе Нововоронеж – Воронеж столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек.

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