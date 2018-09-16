Два человека скончались от наркотиков на музыкальном фестивале в Сиднее

Два человека скончались, предположительно, от употребления наркотиков на музыкальном фестивале Defqon.1, который проходил в австралийском Сиднее.

Инцидент произошел вечером 15 августа. 23-летний мужчина и 21-летняя женщина потеряли сознание во время фестиваля. Их оперативно доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти пострадавших, и они скончались, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

Позднее еще два человека были доставлены в критическом состоянии, а 13 посетителей фестиваля обратились в больницу из-за ухудшения самочувствия. Кроме того, 700 участников обратились за помощью на месте проведения мероприятия.

Организаторы заявили, что на фестивале действует политика абсолютной нетерпимости в отношении употребления наркотиков, поэтому они огорчены таким количеством сообщений об инцидентах с употреблением запрещенных препаратов. Также они отметили, что всячески оказывают поддержку властям в расследовании происшествия.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян уже отметила, что намерена закрыть Defqon.1, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем. При этом в 2015 году организаторы уже сталкивались с похожими обвинениями, когда один из зрителей скончался также в результате употребления наркотиков.