Пять человек погибли в ДТП под Воронежем

Два автомобиля столкнулись ранним утром 16 сентября на трассе Нововоронеж – Воронеж. В результате ДТП погибли пять человек.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в 05:24 мск поступило сообщение о лобовом столкновении на 23 км трассы Нововоронеж-Воронеж у поворота на совхоз «Воронежский». Столкнулись два легковых автомобиля Audi 100 и Volkswagen Jetta.

«По прибытию пожарных подразделений было установлено, что произошло лобовое столкновение, в результате чего загорелись оба автомобиля. В результате ДТП погибло 5 человек», — говорится в сообщении.

3 августа Toyota Corolla и Opel Astra столкнулись на 647­-м км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области. В результате ДТП погибли два человека, еще семеро получили ранения.