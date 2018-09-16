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Пушков определил Украине «почетное место на задворках Европы»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новый рейтинг человеческого развития, составленный ООН. По его мнению, положение Украины говорит само за себя.

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Так, в списке развитых стран Российская Федерация заняла 49-ю позицию из 189 государств. Украина получила 88-е место.

По мнению Пушкова, сложившаяся картина является наглядным результатом работы нынешних украинских властей и руководства других «прозападных» постсоветских стран.

«Не помогла им «евроинтеграция». Вот и вся цена «победам» Порошенко — почетное место на самых задворках Европы», – поделился сенатор в Twitter.

Доклад о странах с высоким уровнем развития был представлен экспертами ООН 15 сентября. В документе под названием «Индексы и индикаторы человеческого развития» перечислены 189 государств, первое место занимает Норвегия. На втором месте списка — Швейцария, третье заняла Австралия

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