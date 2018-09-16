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Более 20 автобусов изменят маршрут во время столичного велопарада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московские автобусы изменят маршрут 16 сентября в связи с проведением в столице Ежегодного осеннего велопарада, сообщили в мэрии.

Столичные власти уточнили, что маршруты следования автобусов будут меняться последовательно в четыре временных этапа: с 9:20 (автобусы  № 4, 12 и 243), с 10:20 (М9, Т13, №15, 76, 803, 85, 93, 154, 834), с 11:50 (М7, М8, № 255, 803) и с 12:00 (М27, Т76, № 3, 64, 116, 806). Автобусы вернутся на привычный маршрут после окончания мероприятия.

Помимо этого, на трех трамвайных, трех троллейбусных и шести автобусных маршрутах увеличатся интервалы следования.  Подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте столичной мэрии.

Ранее в информационном центре Транспортного комплекса Москвы сообщили о перекрытии нескольких улиц 16 сентября в связи с велопарадом. Его участники соберутся в Останкинском проезде в 11:00, а старт состоится в 12:00. Протяженность маршрута составит 30 км, финишируют участники в парке «Красная Пресня».

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