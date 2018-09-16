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В США умер актер из сериала «Секретные материалы»

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Фото: youtube.com
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Канадско-американский актер Питер Донат, известный по роли приемного отца Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы», скончался в США.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Daily Mаil, Донат скончался из-за осложнения диабета в своем доме в американском штате Калифорния.

Актер родился в канадском городе Кентвилл 20 января 1928 года. За свою карьеру актер принял участие в 30 фильмах, в том числе «Игра» Дэвида Финчера и «Красный угол» Джона Эвнета, а также в сериале «Она написала убийство» и множестве театральных постановок.

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