Камеры засняли инцидент с протаранившим магазин внедорожником

Смертельное ДТП в поселке Репино под Санкт-Петербургом попало на видео камер наблюдения. Внедорожник сбивает женщину и влетает в супермаркет.

На кадрах видно, как автомобиль Infiniti, выезжая с парковки задним ходом, внезапно начинает движение вперед и сметает с пути впереди стоящую машину.

Набирая скорость, внедорожник сбивает женщину и влетает в зал супермаркета. Пострадавшая скончалась, травмы получили еще два человека.

В тот же день, 15 сентября, водитель иномарки въехал в фасад здания рядом с продуктовым магазином в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Информации о пострадавших не поступало.