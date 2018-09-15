Прямой эфир

Генпрокурор Украины назвал три источника коррупции в стране

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Источниками коррупции на Украине являются сфера выдачи лицензий на природные богатства, таможня и чрезмерный государственный сектор. С таким заявлением выступил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Берут штормом: почему миссия МВФ приехала в Киев в разгар кризиса
Украине снова придется резко сокращать расходы

По его словам, он уже около полугода подчеркивает, что власть, в том числе президент, парламент и правительство, а также само общество должны обратить внимание именно на три ключевых источника коррупции, пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

15 сентября Луценко также заявил, что в 2018 году Киев рассчитывает вернуть $170 млн, которые были незаконно выведены из страны бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко.

Ранее председатель Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис заявил, что для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине необходимо принять ряд мер против коррупции.

В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна с трудом избавляется от коррупции из-за тяжелого советского наследия. По его словам, советская система коррупции была «глубоко укоренена в обществе и в умах каждого».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине возбудили дело против детективов антикоррупционного бюро
На Украине заподозрили в коррупции автора идеи о разрыве сообщения с РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017