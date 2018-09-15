Генпрокурор Украины назвал три источника коррупции в стране

Источниками коррупции на Украине являются сфера выдачи лицензий на природные богатства, таможня и чрезмерный государственный сектор. С таким заявлением выступил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, он уже около полугода подчеркивает, что власть, в том числе президент, парламент и правительство, а также само общество должны обратить внимание именно на три ключевых источника коррупции, пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

15 сентября Луценко также заявил, что в 2018 году Киев рассчитывает вернуть $170 млн, которые были незаконно выведены из страны бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко.

Ранее председатель Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис заявил, что для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине необходимо принять ряд мер против коррупции.

В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна с трудом избавляется от коррупции из-за тяжелого советского наследия. По его словам, советская система коррупции была «глубоко укоренена в обществе и в умах каждого».