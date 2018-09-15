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Скончался литературовед Карен Степанян

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Andreas Lauer
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Литературовед, специалист по творчеству Федора Достоевского и критик Карен Степанян скончался в субботу в возрасте 66 лет во время операции в столичной больнице. Трагическую новость сообщил президент Российского общества Достоевского Игорь Волгин.

«Карен скончался сегодня утром в больнице во время операции. Я разговаривал с его женой, прощание состоится во вторник в Москве, место пока не определено», — приводит ТАСС слова Волгина.

Доктор филологических наук Степанян занимал должность вице-президента Российского общества Достоевского, являлся членом редколлегии журнала «Знамя», а также был заведующим отделом критики, ведущим научным сотрудником Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

За свою научную карьеру он опубликовал более 150 работ в книгах, сборниках и периодических изданиях. 

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