Госдеп прокомментировал интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — приводит слова Волкера «РИА Новости».

5 сентября британская сторона обвинила в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами ГРУ.

13 сентября Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ.