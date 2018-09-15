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Госдеп прокомментировал интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Фото: youtube.com
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Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — приводит слова Волкера «РИА Новости».

5 сентября британская сторона обвинила в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами ГРУ.

13 сентября Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ.

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