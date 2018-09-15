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Боевики доставили в сирийский Идлиб отравляющие вещества

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Фото: TAСС/Андрей Грязнов
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Боевики доставили в сирийский город Басанкуль (провинция Идлиб) емкости с хлором. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По информации российских военных, незаконные вооруженные формирования готовят на территории республики новые провокации с применением химического оружия, чтобы в последствие обвинить правительственные войска в использовании отравляющих веществ против мирного населения.

Как уточнил Савченко, доставкой отравляющих веществ занимались боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» (террористическая группировка,  возглавляемая террористами «Джебхат ан-Нусра», обе организации запрещены в РФ).

Минобороны России предупредило о готовящейся инсценировке, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию, еще в августе. 8 сентября ведомству стало известно о сходке в этой провинции террористов и местных координаторов «Белых касок», в ходе которой они утвердили сценарий провокации.

12 сентября российские военные заявили о подготовке террористами совместно с членами «Белых касок» реальной химатаки против мирного населения. Ранее в этот же день стало известно, что иностранные телеканалы уже отсняли девять сцен постановочной «атаки» в Идлибе, в которых сирийские войска якобы применяют химическое оружие. Из них террористы одобрили два видеосюжета, которые будут переданы в ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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