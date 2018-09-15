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Гимнастки Аверины записали видеообращение к российским футболистам

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Фото: twitter.com
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Чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины записали видеообращение к игрокам сборной России по футболу и признались, как переживали за них на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Девушки признались, что этим летом переживали и болели за сборную России по футболу, а также признались, что хотели бы сфотографироваться с командой и взять автографы, особенно у игроков Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы. Видео было опубликовано на странице в социальной сети Twitter журналистки Марии Командной.

14 сентября российская спортсменка Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария).

Это золото стало для гимнастки пятым на чемпионате мира. Ранее она стала первой в упражнениях с мячом, обручем, булавами, а также чемпионкой мира в командном первенстве совместно с сестрой Ариной Авериной и гимнасткой Александрой Солдатовой. Арина Аверина завоевала бронзу в упражнениях с мячом.

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