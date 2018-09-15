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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля по Дамаску

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Фото: Global Look Press/Hummam Sheikh Ali
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Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку военно-воздушных сил Израиля по району международного аэропорта Дамаска.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военный источник, примерно 21.50 по местному времени (совпадает с мск – Ред.) в столице Сирии прогремели мощные взрывы, несколько ракет удалось сбить. Других подробностей пока не поступало.

11 августа системы ПВО арабской республики сбили израильский беспилотник в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск.

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