Жителей Урюпинска с 400-летием города поздравили с орбиты

Космонавты записали для жителей Урюпинска видео, в котором поздравили их с 400-летием города. Горожане увидели заранее записанное на орбите обращение в местном Дворце культуры. Об этом ТАСС сообщила мэр Урюпинска Элла Чермашенцева.

«Наш земляк, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, организовал через «Роскосмос» видеопоздравление космонавтов, находящихся на орбите. И это поздравление с 400-летием города было показано в открытом сегодня же новом Дворце культуры, названном благодаря празднику «Юбилейный», — рассказала представитель местной власти.

По ее словам, космонавты пожелали Урюпинску расти и развиваться, напомнив о том, что тренер легендарного первого отряда космонавтов Николай Никитин также родился в Урюпинске.

Кроме того, в честь юбилея город посетил Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, который встретился с молодежью в центре космических услуг, расположенном в городском лицее.

Урюпинск находится в 700 км к югу от Москвы и почти в 400 км к северу от областного центра Волгограда, являясь одним из старейших казачьих поселений Нижнего Поволжья. Город основан в 1618 году и знаменит своими платками и шалями из козьего пуха. С 2012 года Урюпинск является официально признанной столицей российской провинции.