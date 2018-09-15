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ЦСКА обыграл «Уфу» со счетом 3:0 на чемпионате России по футболу

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов
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Московский ЦСКА обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу, сообщает 15 сентября ТАСС.

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Первый гол забил Федор Чалов на 45-й минуте игры. Он является лидером среди бомбардиров текущего сезона Российской премьер-лиги благодаря шести забитым мячам по результатам семи футбольных поединков.

Оставшиеся два очка принес команде Тимур Жамалетдинов, забив голы на 59-й и 64-й минутах.

В стартовом составе армейцев на поле вышел полузащитник Иван Обляков, который пришел в команду в сентябре, покинув «Уфу».

Два футболиста ЦСКА были травмированы и покинули игру в первом тайме. На 19-й минуте вместо нападающего Абеля Эрнандеса вышел полузащитник Дмитрий Ефремов. Спустя шесть минут защитник Хёрдур Магнуссон уступил место Жамалетдинову.

В нынешнем сезоне в ЦСКА травмы получали Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов. Виктор Васин и Константин Кучаев продолжают восстанавливаться, получив тяжелые повреждения в прошлом сезоне.

По результатам игры ЦСКА имеет 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» занимает 14-ю позицию, набрав четыре очка.

«Уфа» 22 сентября примет участие в гостевом матче и сыграет с «Ростовом».

23 сентября ЦСКА сыграет с московской командой «Спартак». Также на следующей неделе армейцам предстоит участвовать в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком команды в июле и августе по итогам голосования среди болельщиков армейцев.

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