В Сети обсудили реакцию медведя на свадебную фотосессию в зоопарке

Пользователи Сети прокомментировали выражение морды медведя, попавшего в кадр во время свадебной фотосессии американской пары в зоопарке штата Миннесота. Соответствующие фотографии разместил американский новостной сайт Reddit.

Как уточняет «РИА Новости», на снимках влюбленные Эллисон и Тейбор держатся за руки перед вольером, где находится хищник. В процессе многосерийной съемки у животного несколько раз сменяется выражение морды: от изумления до неодобрения.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что зверь против заключения брачного союза, отмечая, что он похож на тайно влюбленного в невесту и потерявшего надежду человека.

«Показалось, будто он ждал момента, когда зададут вопрос, есть ли препятствия для союза, но затем понял, что в наши дни о таком уже не спрашивают», — уточняет один из комментаторов.

Некоторые разглядели в глазах медведя сочувствие к жениху: «Этот медведь уже понял, что она изменит и подаст на развод, а парень останется без крыши над головой, зато будет обязан платить ей алименты».

Оставшаяся часть комментирующих обратила внимание на место свадебной фотопрогулки: «Какая ирония — жениться в месте, где кругом одни клетки».

Накануне пользователей Сети рассмешила фотосессия итальянского гламурного журнала Vogue в Архангельской области, во время которой модель позировала в нарядах Dior, Balenciaga и Dolce & Gabbana на фоне деревянной церкви, покосившихся домов, леса и других атрибутов российской глубинки.