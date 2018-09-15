Президент Эстонии убралась в парке украинского Днепра

Эстонский президент Керсти Кальюлайд поучаствовала в уборке парка в украинском городе Днепр. Об этом в субботу, 15 сентября, политик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня я приняла участие во Всемирном дне уборки в Днепре, где помогла очистить парк города», — сообщила она и разместила под постом несколько фотографий.

Лидер Эстонии добавила, что все могут помочь, чтобы жизнь стала «более чистой и красивой». Она напомнила, что планету нынешние жители оставят грядущим поколениям.

В июне украинец Владислав Ничков, проживающий в Эстонии, отправил письмо эстонскому президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не оказывать финансовую поддержку его стране.