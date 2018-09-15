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Ruptly анонсировало подписку по беспрецедентно низкой цене

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Видеоагентство Ruptly представило новую модель подписки за €12,5 в месяц, в рамках которой пользователи получат неограниченный доступ к 80 тыс. видео на платформе pass.ruptly.tv, а также прямым трансляциям.

Руководитель агентства Динара Токтосунова выразила надежду на то, что это вдохновит талантливых издателей на эксперименты с новыми видеоформатами и увеличение аудитории.

«Наши журналисты рассказывают истории, которые находят отклик у людей во всем мире. Мы используем самые современные технологии, делая их удобными для пользователей», — приводит ее слова «РИА Новости».

4 сентября стало известно, что на специальном сайте «Почты России» (podpiska.pochta.ru) появилась возможность оформить подписку на газету «Известия», а также на другие издания на первое полугодие 2019 года.

Ruptly публикует около 40 новых видеороликов ежедневно. Над их производством работает не менее 3 тыс. журналистов более чем из 100 стран.

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