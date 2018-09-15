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В Петербурге опровергли запрет на концерты уличных музыкантов

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Поправки, вносимые в закон о массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге, не затронут выступлений уличных музыкантов. Вопрос обсуждался на заседании комитета по законодательству петербургского заксобрания.

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Рабочая группа, которая создана для разработки поправок к закону, разработает регламент проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.

«Всё, что касается порядка проведения таких мероприятий, регулируется нормативами 1990-х годов, и на необходимость более серьезно это регулировать обращала внимание прокуратура», — приводит в субботу, 15 сентября, «Федеральное агентство новостей» слова председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока.

Опасения уличных музыкантов не имеют под собой оснований, добавил он. В пример Четырбок привел государства, где уличным музыкантам продают лицензии и артисты «спокойно выступают».

«Лично я как депутат — очень за уличных музыкантов, они создают атмосферу нашего города, и это часть его туристической привлекательности», — подчеркнул он.

5 сентября сотрудники лондонского международного аэропорта Хитроу переоделись в сценические костюмы лидера группы Queen Фредди Меркьюри и исполнили танец, чтобы почтить память одного из величайших рок-музыкантов ХХ века, которому исполнилось бы 72 года.

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