Президент Шри-Ланки не дозвонился до посла в Австрии и отозвал его из страны

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отозвал посла республики в Австрии за то, что тот не отвечал на его звонки.

Как сообщает News18, инцидент произошел еще на прошлой неделе. Глава государства в течение нескольких часов пытался связаться с руководителем диппредставительства Прияни Вейсекерой, но дипломат так и не перезвонил. В итоге на родину вместе с послом были вынуждены вернуться еще пятеро сотрудников дипучреждения.

Министерство иностранных дел Шри-Ланки подтвердило отзыв, но не уточнило причину. Также неизвестно, зачем президент решил сам позвонить в посольство, а не сделал это через МИД республики.

11 сентября сообщалось, что орешки, которыми Сирисену попытались угостить в самолете национальной авиакомпании SriLankan Airlines, вызвали гнев и отвращение президента. Глава государства заявил, что такое не может есть не только человек, но даже собака.