Теннисистка Анисимова вышла в финал соревнований в Хиросиме

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в финал турнира в японской Хиросиме.

17-летняя спортсменка обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Матч длился 1 час 48 минут. В финале Анисимова встретится со второй ракеткой соревнований, представительницей Тайваня Си Сувэй, пишет «Спорт-Экспресс».

11 сентября стало известно, что теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей с участием Серены Уильямс после скандала в финале Открытого чемпионата США. Конфликт произошел между спортсменкой и судьей Карлосом Рамосом, который во время матча с японкой Наоми Осаке вынес Уильямс три предупреждения, а после оштрафовал ее геймом в пользу соперницы. В ответ американка обвинила арбитра в сексизме и воровстве.

Турнир Japan women's Open в Хиросиме проводится на хардовых кортах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Его призовой фонд превышает $225 тыс.