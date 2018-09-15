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Власти Австралии заплатят $100 тыс. за информацию об иглах в клубнике

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Фото: Global Look Press/Danny Gys
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Власти Австралии пообещали заплатить 100 тыс. австралийских долларов ($70 тыс. США) за информацию о преступниках, которые подкладывали иголки в клубнику, доставленную в супермаркеты. Об этом 15 сентября сообщает телеканал Sky News.

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Испорченные ягоды были обнаружены как минимум у шести продуктовых марок страны. Премьер-министр штата Квинсленд Анастасия Палащук призвала потребителей и производителей сплотиться, чтобы найти ответственного за преступление.

«Они не только угрожают жизни людей, но и всей отрасли», — сказала она.

Порчу ягод обнаружили 13 сентября, когда один из покупателей съел ягоду с иглой внутри. О его состоянии пока не сообщается.

Полиция установила связь с розничными торговцами, чтобы убедиться, что все запасы испорченной продукции были удалены с указанной даты из магазинов.

Главный санитарный врач посоветовал потребителям разрезать ягоды перед употреблением.

В августе Роспотребнадзор заявил, что качество импортной продукции снизилось за последние 10 лет.

 

 

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