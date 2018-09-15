Японский телеканал NHK рассказал о переговорах Путина и Абэ

Глава японского кабинета министров Японии Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин встретились во Владивостоке во время турнира по дзюдо. На переговорах присутствовали только переводчики лидеров государств.

Об этом сообщила японская телекорпорация NHK, не приведя подробности беседы.

Телеканал уточнил, что Путин и Абэ переговорили 12 сентября. Беседа прошла после того, как Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года «без всяких дополнительных условий», уточнила «Газета.ру».

РЕН ТВ добавляет, что одной из тем беседы стало заключение мирного договора между Россией и Японией.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР.