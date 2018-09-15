Погасшие буквы «переименовали» ТЦ в Петербурге в «Заневский ад»

На вывеске одного из торговых центров Санкт-Петербурга появилась надпись «Заневский ад». Несколько букв погасло на вывеске ТЦ «Заневский каскад» вечером 14 сентября, сообщает телеканал «78», ссылаясь на соцсети жителей города.

Очевидцы рассказали, что на вывеске гасло по одной букве в день. Пользователи соцсетей в комментариях отметили, что площадь возле ТЦ, расположенного у станции метро «Ладожская», в часы пик действительно напоминает ад.

Летом в Петербурге вандалы испортили граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, а также Сергеем Бодровым, известным своими ролями в фильмах «Брат» и «Брат-2».