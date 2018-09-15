Актера театра и кино Игоря Скляра прооперировали в Петербурге

Звезда советского кино актер и певец Игорь Скляр провел неделю в больнице: ему провели операцию на плече. По словам актера, хирурги сшили порванные связки, домой артист вернулся в пятницу.

Об этом в субботу, 15 сентября, сообщил телеканал «78».

По словам 60-летнего актера, после операции он некоторое время лежал в Алмазовском медицинском центре.

«Сейчас уже всё в порядке, я дома, спасибо за беспокойство», — уточнил он телеканалу.

Игорь Скляр стал лауреатом премии за лучший актерский дебют на фестивале «Молодость «Мосфильма» в 1984 году за исполнение одной из главных ролей в фильме «Мы из джаза».Также он получил премию за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Кинотавр» 1994 года.

Ранее 7 сентября сообщалось, что народная артистка России Раиса Рязанова попала в больницу. Позже она опровергла эту информацию.