Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Instagram

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял в соцсетях своего будущего соперника Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов выложил в Instagram фотографию с подписью на английском языке «step by step» («шаг за шагом»).

В ответ на это Макгрегор опубликовал в своем Instagram видео с надписью «Step by step you are getting stepped on» («Шаг за шагом об тебя вытрут ноги»).

В настоящее время Нурмагомедов является действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок борцов состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

По мнению известного бойца UFC Майрбека Тайсумова, хотя Нурмагомедов и является фаворитом в предстоящем поединке, ему необходимо опасаться провокаций со стороны соперника, передает «РИА Новости».

Ранее Макгрегор уже позволял себе негативные высказывания в сети в адрес российского бойца, оскорбив вместе с тем и его отца.