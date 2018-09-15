В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Троих бандитов нейтрализовали в Республике Дагестан в районе селения Талги в ходе проведения контртеррористической операции (КТО).

Об этом в субботу, 15 сентября, сообщили в ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Режим КТО объявили в Дагестане с 5:00 на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов республики.

Группу боевиков обнаружили в ходе поисковых мероприятий в лесу. На предложение сдаться они ответили огнем из автоматов.

«Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы», — отметили в НАК.

В ходе осмотра места боестолкновения обнаружили боеприпасы и оружие, пострадавших среди гражданских и личного состава правоохранителей нет.

14 сентября боевика нейтрализовали в ходе КТО на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.