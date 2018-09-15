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В Дагестане ликвидировали троих боевиков

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Фото: национальный антитеррористический комитет/nac.gov.ru
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Троих бандитов нейтрализовали в Республике Дагестан в районе селения Талги в ходе проведения контртеррористической операции (КТО).

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Об этом в субботу, 15 сентября, сообщили в ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Режим КТО объявили в Дагестане с 5:00 на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов республики.

Группу боевиков обнаружили в ходе поисковых мероприятий в лесу. На предложение сдаться они ответили огнем из автоматов.

«Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы», — отметили в НАК.

В ходе осмотра места боестолкновения обнаружили боеприпасы и оружие, пострадавших среди гражданских и личного состава правоохранителей нет.

14 сентября боевика нейтрализовали в ходе КТО на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.

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