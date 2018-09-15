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Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ россиянина

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Из Бельгии в Россию экстрадировали россиянина, которого обвиняют в финансировании деятельности боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламского государство» (ИГ — ред.).

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Об этом в субботу, 15 сентября, сообщает ТАСС, со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ.

Выдачу в Россию находящегося в международном розыске Гехаева Али Абдул–Муталиповича организовала ФСБ совместно с генеральной прокуратурой России, ФСИН РФ и НЦБ Интерпола МВД России.

С 2015 года Гехаев. поддерживающий радикальный исламизм, постоянно проживал на территории государств Европейского союза и оттуда осуществлял финансовую поддержку боевиков. Его задержали в мае 2017 года в Брюсселе и заключили под арест.

«В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче», — уточнили в ФСБ.

Ранее на этой неделе ФСБ задержала под Смоленском члена запрещенной в России террористической группировки ИГ, который по заданию Украины готовил убийство одного из лидеров самопровозглашенной ДНР.

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