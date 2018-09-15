В Словакии пожаловались на острую нехватку военных

Армия Словакии испытывает острую нехватку военнослужащих, пожаловался министр обороны Петер Гайдош в пятницу, 14 сентября.

«ВС (вооруженные силы. — Ред.) укомплектованы военнослужащими лишь на 75%», — приводит его слова информагентство TASR.

Вместе с тем министр обратил внимание, что в словацкой армии формируются новые подразделения и оснащаются самым современным оружием. Так, в частности, ВВС в ближайшие годы получат 14 американских истребителей F-16, которые заменят российские МиГ-29.

На данный момент численность личного состава армии Словакии составляет около 17 тыс. человек, отмечает ТАСС.

В конце прошлого года в словацкой армии недосчитались боеприпасов. Так, инвентаризация имущества показала недостачу 200 тыс. патронов и более 150 гранат разных видов.