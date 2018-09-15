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Пассажирский самолет вернулся в Бангкок из-за странного звука

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Направлявшийся в Сеул Boeing 777-200 южнокорейского лоукостера Jin Air вернулся в аэропорт Бангкока из-за подозрительного звука.

Как сообщает газета The Nation, звук появился спустя два часа полета. Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для технической проверки.

После посадки и осмотра в Бангкоке рейс был отменен, поскольку специалистам не удалось определить источник нехарактерного звука.

13 сентября ЧП произошло в аэропорту Челябинска. Водитель погрузчика не рассчитал расстояние и врезался в находившийся на стоянке самолет. В результате инцидента никто не пострадал.

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