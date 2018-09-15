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Не менее 10 человек погибли при крушении парома у берегов Индонезии

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Фото: Global Look Press/Mustafa Syahril
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Не менее 10 человек погибли, еще 11 пропали без вести в результате крушения парома у берегов провинции Центральный Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщили местные власти.

По предварительным данным, в 16:45 по местному времени (12:45 мск) на пароме начался пожар, в связи с чем судно затонуло. Спустя три часа из-за плохих погодных условий до него смогли добраться спасатели, пишет агентство Kyodo.

Всего на борту судна находились 146 пассажиров, известно, что 126 из них точно удалось спасти. Пока неизвестно, в каком именно состоянии находятся пострадавшие. Причины происшествия уточняются.

В июне 2018 года паром с 80 людьми на борту из-за плохой погоды затонул в озере Тоба на острове Суматра. Как минимум один человек погиб, 18 человек удалось спасти.

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