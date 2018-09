СМИ рассказали о завербованном КГБ британском политике

Британский политик и бывший лидер Лейбористской партии Майкл Фут работал на КГБ.

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на выдержки из книги The Spy and the Traitor британского историка Бена Макинтайра. Он описывает биографию работавшего на британскую разведку экс-полковника КГБ Олега Гордиевского. В книге говорится, что именно он рассказал MI6 о вербовке Фута.

Отмечается, что Фут был «агентом влияния» СССР в 1960-е годы. В его задачи входило «продвигать советские идеи и воспроизводить их в статьях и речах». За работу КГБ выплатили политику около £37 тыс. При этом утверждается, что Фут на самом деле не был шпионом, а проводил кампанию по дезинформации.

5 сентября Харьюский уездный суд в Эстонии арестовал двух человек по подозрению в государственной измене в пользу России. По мнению прокуратуры страны, мужчины в течение пяти лет передавали Главному управлению Генштаба ВС России секретную информацию.