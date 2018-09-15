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СМИ рассказали о завербованном КГБ британском политике

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Фото: Global Look Press/UPPA
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Британский политик и бывший лидер Лейбористской партии Майкл Фут работал на КГБ.

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Об этом пишет газета The Times со ссылкой на выдержки из книги The Spy and the Traitor британского историка Бена Макинтайра. Он описывает биографию работавшего на британскую разведку экс-полковника КГБ Олега Гордиевского. В книге говорится, что именно он рассказал MI6 о вербовке Фута.

Отмечается, что Фут был «агентом влияния» СССР в 1960-е годы. В его задачи входило «продвигать советские идеи и воспроизводить их в статьях и речах». За работу КГБ выплатили политику около £37 тыс. При этом утверждается, что Фут на самом деле не был шпионом, а проводил кампанию по дезинформации.

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