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Суд потребовал от основателя Cirque du Soleil заплатить за полет на МКС

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Фото: ТАСС/Олег Урусов
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Канадский суд потребовал от основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте заплатить налог в размере около $20 млн за полет на Международную космическую станцию в 2009 году.

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Судья Патрик Бойл не согласился с Лалиберте по поводу того, что тот летал в космос на российском космическом корабле «Союз ТМА-16» исключительно в целях продвижения своего шоу, сообщает РБК со ссылкой на CTV.

В пример Бойл привел многочисленные интервью основателя цирка, который рассказывал, что полт в космос исполнил его детскую мечту, а также называл себя космическим туристов. Кроме того, судья указал на разницу деловой поездки с элементами развлечения и личной поездки, в которой нашлось время бизнесу.

На данный момент неизвестно, будет ли Лалиберте подавать аппеляцию на решение суда, однако его представитель заметил, что канадский миллионер уже выплачивал все полагающиеся налоги.

Основатель Cirque du Soleil заплатил за 12-дневное путешествие в космос $41,8 млн. За время своего пребывания на МКС он несколько раз выходил на связь, а видео с его участием использовалось в шоу в разных странах мира. Деньги от них были направлены на благотворительность.

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