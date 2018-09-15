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Самодельный самолет разбился в США

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Фото: Global Look Press/Marc Jackson
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Экспериментальный самодельный самолет разбился в штате Вашингтон. В результате катастрофы погибли два человека.

Как сообщает портал Q13 News, инцидент произошел на юго-востоке округа Тюрстон. Падение самолета заметили журналисты, работавшие поблизости. Именно они вызвали на место крушения экстренные службы.

По словам главы местной пожарной службы Линетта Дайера, при крушении погибли оба пилота в возрасте от 20 до 30 лет.

12 сентября легкомоторный самолет разбился в Майнском районе Ульяновской области. В результате инцидента погиб пилот.

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