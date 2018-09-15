Охранявший премьера Японии полицейский потерял пистолет

Сотрудник полиции японской префектуры Вакаяма, охранявший премьер-министра страны Синдзо Абэ, потерял табельное оружие.

Инцидент произошел в городе Вакаяма вечером 14 сентября. По предварительным данным, полицейский высунулся из окна патрульной машины, чтобы сигнализировать другим машинам о проезде кортежа главы правительства, когда из его кобуры выпал пистолет, сообщает телеканал NHK.

Оперативно были организованы поиски оружия, на которые были направлены около 50 сотрудников полиции. Однако они не смогли обнаружить пистолет. Спустя час после инцидента в участок его принес местный житель.

В полиции за происшествие извинились и заявили, что примут меры для предотвращения подобных инцидентов впредь. Премьер-министр Японии приехал в Вакаяму для участия в избирательной кампании накануне выборов председателя правящей в стране либерально-демократической партии.

В начале лета агент Федерального бюро расследований (ФБР) США случайно выстрелил в человека после неудачного сальто на танцполе. Ему было предъявлено обвинение в нападении.