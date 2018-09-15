Прямой эфир

Невидимый автомобиль сбил с толку интернет-пользователей

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фотография невидимого автомобиля рассмешила и шокировала пользователей Сети. На нем изображена машина, отражающая дорогу и двор с деревьями.

На самом деле это обычный черный автомобиль, но он был начищен до зеркального блеска, так что в нем стало отражаться все вокруг. Часть пользователей при этом усомнилась, что фотография настоящая, а вот другая поинтересовалась, какими моющими средствами пользуется хозяин, пишет «Ридус» со ссылкой на портал Reddit.

This black car looks like a mirror after being washed. from r/mildlyinteresting

Некоторые комментаторы признались, что в первые пару минут даже не смогли найти машину, а еще часть вспомнила фильм «Хищник» 1987 года, в котором инопланетяне становились невидимыми, когда замечали свое отражении в покрытии автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый Lexus ES оснастят камерами вместо боковых зеркал
Автомобиль из клипа Киркорова «Цвет настроения синий» выставили на продажу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017