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Британские СМИ считают, что Борис Джонсон не намерен «свергать» Мэй

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Фото: TASS/Ray Tang
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не намерен «свергать» премьер-министра страны Терезу Мэй. С таким утверждением выступила британская газета The Daily Telegraph.

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По данным издания, Джонсон обратился к коллегам-евроскептикам и призвал их сконцентрироваться на борьбе с политикой Brexit, которая проводится главой правительства, а не с тем, чтобы отправлять Мэй в отставку.

9 сентября Джонсон раскритиковал позицию премьера страны Терезы Мэй по Brexit, заявив, что Брюссель всегда получает то, что хочет, но при этом ничего не дает взамен.

9 июля Борис Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании из-за разногласий с премьер-министром королевства Терезой Мэй по вопросу выхода страны из Евросоюза. Джонсон был сторонником жесткого сценария.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Сама же премьер-министр отмечала, что ее вариант выхода «является лучшим» и позволит Великобритании сохранить отношения с Евросоюзом ради сотрудничества в области экономики и безопасности.

Лондон планирует отказаться от принципа свободы передвижения, а в сфере торговли ввести специальный таможенный режим с ЕС и проводить независимую торговую политику с собственным представительством в ВТО.

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