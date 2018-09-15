Россия предложила подготовить индийских космонавтов к полету на орбиту

Госкорпорация «Роскосмос» выступила с инициативой оказать поддержку Индии в подготовке космонавтов к полету на орбиту.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области, российские специалисты смогут участвовать в отборе кандидатов и организации их подготовки к полету в космос.

В августе индийский премьер-министр Нарендра Моди в обращении к гражданам заявил о планах запустить собственную пилотируемую космическую миссию до 2022 года.

Прототип индийского пилотируемого модуля успешно испытали в 2014 году. После этого начались разработки скафандра. В начале июля прошло тестирование аварийной капсулы, которая поможет экипажу спастись в случае нештатной ситуации при запуске.