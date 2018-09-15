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Канада намерена продлить военную миссию в Ираке

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Фото: Global Look Press/Ian Kucerak
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Канада может продлить мандат на военное присутствие в Ираке. Об этом заявил командующий канадской миссией в республике генерал Колин Кивер.

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Он отметил, что после разгрома «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) иракские власти и дальше будут полагаться на Канаду и других партнеров по вопросам обеспечения безопасности. 

«Они признают, что им нужна постоянная помощь для обеспечения безопасности и работы по стабилизации и процветанию Ирака», — приводит его слова Canadian Press.

Генерал допустил, что по истечении срока текущей миссии в марте 2019 года в минобороны Канады может быть направлено предложение по продлению мандата на военное присутствие в Ираке.

В октябре 2014 года правительство Канады приняло решение направить на борьбу с террористической группировкой ИГИЛ в Сирию и Ираке небольшую авиагруппу и 600 военнослужащих для ее обслуживания и поддержки. Контингент расквартировали на авиабазе в Кувейте. Кроме того, 69 военных инструкторов были направлены в Северный Ирак.

Канадская военная миссия была рассчитана до марта 2016 года, однако Оттава продлила мандат и постепенно  увеличила число своих военных инструкторов с 69 до 230 человек.

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