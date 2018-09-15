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Мать Бута заставили доказать родство для свидания с сыном

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Матери российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в американской тюрьме, необходимо доказать родство с сыном, чтобы посетить его в тюрьме. Об этом сообщила супруга Бута Алла.

По словам Бут, более шести лет родственники говорили с заключенным в США россиянином по телефону. Сейчас семья собирает необходимые документы, чтобы навестить Бута в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.

«Для того чтобы кто-то, даже из родных, мог навестить Виктора в тюрьме, нужно, чтобы имя, фамилия и другие личные данные, в том числе паспортные данные этого человека, были внесены администрацией тюрьмы в список разрешенных посетителей», — рассказала женщина «РИА Новости». По словам супруги Бута, в список внесены она и их дочь Лиза, однако отсутствует имя его матери Раисы Кузьминичны.

«Вместо мамы Виктора там оказалась некая госпожа Аминова, записанная как его мать. Кто такая госпожа Аминова, ни мне, ни Виктору, ни кому-либо из наших родственников неизвестно», — рассказала Бут, уточнив, что семья начала сбор документов для доказательства родства матери и сына.

Предприниматель Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в штате Иллинойс, не видел жену и дочь с апреля 2012 года, когда его приговорили к 25 годам лишения свободы. Его обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».

Он был экстрадирован в США из Таиланда, где был задержан в 2008 году в ходе операции американских спецслужб.

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