Международную выставку в Дамаске посетили более полумиллиона человек

Вход на Международную выставку в Дамаске был временно закрыт в пятницу из-за наплыва посетителей. Число гостей выставочного городка превысило полмиллиона человек.

«Число посетителей выставки в пятницу превысило 500 тыс. человек. Вход на выставку закрыт в связи с превышением нормы вместимости», — приводит телеканал Ikhbariya сообщение организаторов.

По их словам, на подъездах к выставочному городку образовались серьезные пробки, в связи с чем пришлось даже продлить время работы поезда до центра Дамаска.

Международная Дамасская ярмарка является одним из крупнейших выставочных мероприятий на Ближнем Востоке. Она проходит в сирийской столице с 6 по 15 сентября.

Первое мероприятие такого рода состоялось в Дамаске в 1954 году, тогда выставку посетило около 150 тыс. человек. С 2012 по 2017 год ярмарка не проводилась из-за близости позиций боевиков к выставочному городку. В прошлом году вновь открывшееся мероприятие посетило более 2 млн человек из 43 стран мира.