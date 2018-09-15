Новый православный храм построят в Нью-Джерси

Церемония закладки нового православного храма Архистратига Михаила в американском городе Уэйн (штат Нью-Джерси). В торжественном мероприятии примет участие первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион.

«Закладка нового храма — редкое и очень значимое событие в жизни этой епархии и всего русского зарубежья, и память об участии в нем останется у людей на всю жизнь», — рассказал «Интерфаксу» настоятель церкви протоиерей Георгий Зеленин.

Он рассказал, что приход в Нью-Джерси основали перебравшиеся в Северную Америку переселенцы из лагеря в австрийском городе Заульгау.

«Сначала служили в арендованной части зоомагазина. За стенкой кричал попугай, а тут служили литургию — так вспоминают это время старые прихожане», — говорит протоиерей.

Затем, по его словам, прихожанам удалось выкупить опустевший протестантский храм, который приспособили под православное богослужение

«Конечно, без трудов предшественников нам было бы сложно осуществить этот проект», — отметил настоятель, рассказывая о строительстве русского храма. Он добавил, что земля, стоимость которой составила около миллиона долларов, была куплена на 70% за наличные деньги, собранные приходом за 60 лет.