New York Times отредактировала статью о шторах за $50 тыс. в кабинете Хейли

Американское издание The New York Times отредактировало статью, в которой говорилось о стоимости штор в кабинете постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в $50 тыс.

Газета отметила, что факты в статье были приведены верно, однако заголовок — «Вид на Нью-Йорк у Никки Хейли бесценен. А шторы? Они стоят $52,70» — создал неправильное впечатление о постпреде, сообщает «РИА Новости».

В материале изначально указывалось на то, что покупка данных штор не была инициативой Хейли. Ответственность за это лежит на администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Решение отредактировать статью The New York Times приняла после того, как подверглась критики. Газета призналась, что Хейли не должна была становиться героем статьи, а также удалила ее фото из материала, размещенного в онлайн-версии издания.