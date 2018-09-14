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Польша отвергла требования Еврокомиссии по судебной реформе

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Фото: Global Look Press/Omar Marques
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Власти Польши не намерены соглашаться с требованием Европейской комиссии (ЕК) пересмотреть судебную реформу.

Как говорится в заявления МИД Польши, «в соответствии с договорами ЕС сфера правосудия находится в исключительной компетенции стран-членов союза».

При этом в министерстве подчеркнули, что закон о Верховном суде нацелен на борьбу с коррупцией.

«Если Еврокомиссия по-прежнему имеет какие-либо сомнения, она может направить жалобу в Суд ЕС, который примет окончательное решение по этому вопросу», — отмечается в документе.

14 августа Еврокомиссия дала Польше месяц на корректировку судебной реформы в соответствии с требованиями Евросоюза. Таким образом, в отношении республики активирован второй этап дисциплинарной процедуры.

В декабре 2017 года ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете Евросоюза. Поводом для подобного решения послужила судебная реформа.

В июле в республике вступил в силу новый закон о Верховном суде. Он обязывает служителей правосудия уходить в отставку в 65 лет, однако на посту могут остаться те, кто попросит об этом президента и предоставит справку о здоровье.

Исполнительная коллегия Европейского союза считает, что законы, принятые Варшавой в рамках реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.

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