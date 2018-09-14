Суд перенес слушание по делу о гибели итальянского репортера в Донбассе

Суд итальянского города Павия перенес слушания по делу о гибели в 2014 году итальянского фоторепортера Андреа Рокелли до 23 ноября. В смерти журналиста подозревается боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив.

Группа украинских националистов, которые выступают в поддержку Маркива, собрались у здания суда. Сюда же пришли представители антифашистских организаций. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство АНСА, из-за взаимных оскорблений со стороны собравшихся пришлось даже вызывать полицию.

В марте в Киеве состоялся митинг в поддержку украинского военного. Главным организатором демонстрации стало «Движение С 14» (запрещено в РФ), которое в Европе считается террористическим и неофашистским. Тогда радикалы обещали сделать протест международным.

Итальянский фотожурналист Андреа Рокелли и его помощник Андрей Миронов также были убиты минометным огнем 24 мая около Славянска, где они освещали конфликт накануне досрочных президентских выборов. В 2017 году Маркива арестовали на территории Италии.